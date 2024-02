Quali sono le prospettive di un Ministero del Mare

’Il Cipom ed il primo Piano del mare. Le prospettive di un Ministero del mare’. Questo il tema dell’incontro in programma domani alle 19.30 al Grand Hotel Mattei, in via Enrico Mattei 25, a Ravenna; organizza il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna.  Interverranno l’avvocato Simone Bassi (Presidente Propeller Port of Ravenna) e, in videomessaggio, il senatore Nello Musumeci (Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare). Introduce e modera l’avvocato Umberto Masucci (Presidente The International Propeller Clubs). Seguiranno gli interventi di Pierpaolo Ribuffo (Ammiraglio di Divisione – Comandante interregionale

marittimo Nord - designato quale esperto per la redazione del Piano del Mare), la prof. Greta Tellarini (Professoressa di diritto della navigazione e dei trasporti).