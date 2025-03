Quali sport è possibile praticare a Reda?

A Reda non ci sono molte occasioni di praticare sport, perché esistono solamente quattro possibili opzioni.

Troviamo una associazione di sport cinofilo: la Wild Dog Training, molto conosciuta anche nei dintorni; infatti, segue circa una cinquantina di cani a settimana.

Abbiamo poi la squadra di calcio della pro loco. Sfortunatamente da qualche anno esiste solo la prima squadra che ora si trova in seconda categoria, mentre quella giovanile è fallita.

La pallavolo invece è praticabile dai 6 anni in su. La squadra femminile esiste per tutte l’età, mentre purtroppo per ora il misto è fino agli 11 anni. Da poco esiste la squadra dei seniores, a cui però si accede dai 18 anni in poi.

Infine troviamo la squadra di ciclismo dell’S.C. Reda, ultimamente frequentata da pochi ragazzi, non riuscendo quindi a sviluppare molte opportunità. Nonostante questo, il Reda solitamente organizza due gare all’anno, alle quali partecipano in molti anche dall’estero.

Per concludere, le possibilità esistono, ma hanno limiti di età, costringendo i ragazzi a cambiare attività nel tempo e a non potersi creare un percorso in un unico sport. Da questo consegue anche il non riuscire a vedersi molto fra coetanei, trascorrendo più tempo in casa.

Nella vicina Faenza ci sono molte più possibilità, ma purtroppo non tutti hanno a disposizione mezzi per poterle raggiungere.