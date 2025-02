"Quali vantaggi dall’attivazione della Ztl in via Matteotti e piazza Baracca a Lugo?"

La nuova zona a traffico limitato non soddisfa le associazioni di categoria del commercio, Confesercenti e Ascom, che nei giorni scorsi hanno affidato a un comunicato congiunto le loro perplessità e non piace neppure al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha presentato una interpellanza a risposta scritta. I componenti Gian Marco Grandi, Elena Borrelli e Domenico Ferri hanno chiesto infatti all’Amministrazione "quali sarebbero i vantaggi derivanti dall’attivazione della Ztl in via Matteotti e piazza Baracca dalle 19,30 del venerdì alle 24 della domenica. Chiediamo inoltre – spiegano i consiglieri - se siano state coinvolte nel processo decisionale le associazioni di categoria, dal momento che la loro partecipazione e il dialogo con gli esercenti è fondamentale per garantire che le misure adottate risultino essere equilibrate e funzionali alle esigenze economiche e sociali della comunità lughese e della Bassa Romagna, in un contesto come quello attuale sempre più minacciato dal rischio della desertificazione commerciale". A chiudere il cerchio, una ulteriore richiesta. "È importante chiarire se prossimamente sono previste ulteriori limitazioni dell’accessibilità in altre giornate e aree del centro storico" sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, Gianmarco Grandi.

m.s.