Qualifica a quattro luogotenenti. Tre encomi a giovani carabinieri

Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di ’carica speciale’, grado apicale del ruolo dei marescialli.

Si tratta del luogotenente Antonio Di Paola, vice comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna, del luogotenente Giacomo Brina, addetto all’Aliquota Operativo del Norm di Cervia Milano Marittima, del luogotenente Giorgio Tantimonaco, comandante della stazione di Savio, del luogotenente, Vladimiro Portulano, addetto alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna.

Nell’occasione il comandante provinciale ha anche consegnato degli encomi semplici, rilasciati dal comandante della Legione Emilia Romagna, generale di Brigata Enrico Scandone, a tre giovani carabinieri della provincia, distintisi per atti di valore.

Sono il carabiniere Giuseppe Pio Di Blasio in forza alla stazione di Sant’Agata sul Santerno e i carabinieri Danilo Marusco e Riccardo Monti, in forza alla Stazione di Ravenna. Gli stessi hanno rispettivamente prestato soccorso ad un neonato privo di sensi che aveva le vie respiratorie occluse a causa dell’ingestione di un corpo estraneo, salvandogli la vita e sventato il suicidio di una persona con una forte crisi depressiva in atto.