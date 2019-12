Qualità della vita 2019, Ravenna scivola al 39esimo posto

Ravenna, 16 dicembre 2019 - Un crollo verticale della nostra città è quello che emerge dalla trentesima edizione della classifica sulla qualità della vita, condotta a livello nazionale dal Sole 24 Ore. Ravenna, infatti, rispetto allo scorso anno scivola di ben 28 posizioni e si piazza solo 39esima. Il crollo è ancora più evidente se si pensa che nel 2014 la nostra città era capitale della qualità della vita, sempre secondo la classifica del Sole.

Per quanto riguarda la nostra regione, quest'anno la sorpresa è Parma, che raggiunge il decimo posto guadagnando 19 posizioni, mentre Bologna scende dal settimo al 14esimo posto e Rimini (17esima, in ascesa di tre posizioni) vince nella graduatoria per 'Cultura e tempo libero'. Quest'anno Modena, invece, è 19esima (-4), Reggio Emilia 22esima (-4), Forlì-Cesena 25esima (invariata), Ravenna appunto 39esima (-28, il calo più accentuato tra le province in Emilia-Romagna), Piacenza 44esima (-4). Chiude Ferrara al 64esimo posto, in calo di 17 posizioni.

In particolare Parma, new entry nella 'top ten', sale al quarto posto in 'Ricchezza e consumi', premiata dal Pil pro capite e dal reddito complessivo dichiarato per contribuente (due indicatori in cui arriva al sesto posto su 107 province) e dai depositi bancari per abitante. Bologna invece, con Palermo, è l'unica delle grandi città, con annessa area metropolitana, ad avere registrato una performance negativa.