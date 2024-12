Qualità della vita, si sale. Provincia per bimbi e giovani

Ravenna scala la classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, conquistando ben sette posizioni in un anno: dalla 34esima dello scorso alla 27esima di questo. Con lei avanza, facendo un gran balzo fino alla tredicesima posizione, Forlì-Cesena che conquista lo scettro di provincia dove si vive meglio in Romagna nonostante l’alluvione. Sale anche Rimini, dalla 51esima alla 42esima posizione. Tornando a Ravenna, dai dati emerge che la nostra è una provincia per bambini fino a 10 anni e per giovani da 18 a 35 anni (secondo posto in Italia). Tra gli indici considerati nel primo caso ci sono palestra e giardini a scuola, verde attrezzato; nel secondo nozze, laureati, imprenditorialità, disoccupazione, bar e discoteche, concerti. Per quanto riguarda la qualità della vita delle donne la provincia scende dalla 35esima alla 37esima posizione in Italia: l’indicatore, infatti, tiene conto di parametri come la speranza di vita (12esima posizione), ma anche di imprese femminili (78esima) e violenze sessuali (99esima).

Sul fronte ricchezza e consumi siamo 26esimi, scalando quasi dieci posizioni rispetto allo scorso anno: continuano a pesare a questo proposito i canoni medi di locazione. In tema di affari e lavoro Ravenna perde posizioni e passa dalla 29esima alla 39esima, con indici quali il numero di ore di cassa integrazione (74esima posizione) e le presenze turistiche (12esima); bene le startup innovative (37esima), male il gender pay gap, ovvero la differenza percentuale della retribuzione media annua per le donne rispetto agli uomini (86esima).

Per quanto riguarda l’ambito giustizia e sicurezza la provincia sale al 68esimo posto, dall’81esimo: a pesare sono i furti con strappo (92esima) ma anche riciclaggio e impiego di denaro (100esima).

Situazione decisamente migliore per demografia e società (29esima posizione), ambiente e servizi (27esima) e cultura e tempo libero (24esima). Per quest’ultimo ambito la nostra provincia perde dodici posizioni ma continua a eccellere per accessibilità ai servizi essenziali (seconda posizione) e spettatori medi per spettacolo (quarta).

Infine, la performance peggiore in assoluto di Ravenna è la 103esima posizione in classifica per quanto riguarda l’energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero l’incidenza di eolico, fotovoltaico, geotermico e idrico in percentuale sulla produzione lorda.