Quando a maggio per le vie della città sfrecciava la Mille Miglia

Nel mese di maggio, un tempo, si aggiungeva al profumo dei tigli e dei glicini l’odore dell’olio bruciato dei bolidi delle ’Mille Miglia’ che sfrecciavano lungo le strade della città. A Ravenna la corsa aveva un fascino tutto speciale perché le prime vetture, le traballanti Isotte, passavano intorno alla mezzanotte mentre i pezzi grossi (Ascari, Biondetti, Castellotti…) arrivavano verso le otto del mattino. Si stava svegli tutta la notte, ma ne valeva la pena. Nelle edicole si acquistava un giornale che riportava tutti i concorrenti con il loro numero di gara e il passatempo notturno consisteva nello spuntare con una matita ogni passaggio. Un moto come un altro per vincere il sonno. Una edizione speciale della corsa fu quella di settant’anni fa (maggio 1954) perché alcune sequenze delle macchine che sfrecciavano in città finirono nel film ’Destino sull’asfalto’ (’The racers’, interpretato da Kirk Dougals) del famoso regista Henry Hathaway che alla fine di aprile era sceso a Ravenna per disporre l’installazione di alcune macchine da presa.

Chi ha visto il film ricorderà i passaggi di via Maggiore dove era stato fissato un punto di controllo e soprattutto la lunga carrellata lungo la via di Roma con le macchine che passavano sotto la strettoia di Porta Nuova dove, lo spettacolo ha le sue esigenze, erano stati sistemati dei sacchi di gesso che, urtati dalle auto, sollevavano un gran polverone. La carrellata di via di Roma è un suggestivo ’come eravamo’. Si vedono chiaramente il grande edificio della Caserma Garibaldi che un tempo sorgeva nell’area davanti al Museo d’arte della città e, dopo la Porta, la farmacia Ascanelli, i distributori di benzina (Esso e Shell) che un tempo erano all’inizio di via Cesarea e le case d’angolo dove oggi è il Conad. Nell’ultima edizione del 1957 l’equipaggio ravennate ’Travaglini-Spina’ stabilì nella categoria G.T. il record di 123 Km/h mai raggiunto da equipaggi ravennati. La loro vettura fu investita da un filo del telegrafo abbattuto dalla Ferrari di Deportago che provocò la morte di undici spettatori, fra i quali cinque bambini, che avrebbe determinato la sospensione della corsa. A ricordo del passaggio delle ’Mille miglia’ è stato posto in via Maggiore un cippo che fu inaugurato da Valerio Maioli, l’imprenditore scomparso nel gennaio del 2016 che, come ricordò l’allora vice sindaco Giannantonio Mingozzi, predispose impianti di amplificazione in piazza del Popolo durante il passaggio della corsa e collegamenti audio con alcuni equipaggi ravennati.

Franco Gàbici