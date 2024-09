Quando a riva si pescava l’acquadella

Era il gioco preferito dai bambini e che trovava ben d’accordo anche i genitori per via del ‘bottino’ che avrebbero portato a casa: era la pesca con la rete sciabica. La si faceva vicino a riva e a tirare la rete, lunga non più di una decina di metri, erano sufficienti tre-quattro bambini. A rimanere intrappolati erano acquadelle e paganelli. La foto è del 1965, ma dagli anni Settanta questo tipo di pesca si è andato sempre più riducendo fino a scomparire a causa prima delle morie dovute alle alghe unicellulari, poi alla riduzione delle spiagge libere, infine alla poltiglia delle mucillagini.

A cura di Carlo Raggi