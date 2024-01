Quando anche le ‘buchette’ sono intelligenti

Se ri riferisce alla nota di Poste Italiane pubblicata pubblicata alcuni giorni fa sul Resto del Carlino, non è esattamente così. Le cassette, quelle rosse tradizionali a cui siamo abituati da sempre, sono fuori serizio perché verranno tutte sostituite con una tipologia nuova. Una decisone necessaria, spiega l’azienda, anche alla luce del "sensibile calo di dei volumi di corrispondenza lavorati". Le nuove buchette, dotate di sensori, avviseranno della presenza di posta al loro interno, ci auguriamo non solo quando le buchette sono piene. In questo modo la raccolta della corrispondenza si concentrerà esclusivamente nei punti in cui la posta è effettivamente presente facendo evitare giri a vuoto dove le buchette sono vuote. Al momento, informa Poste Italiane, in Italia sono state installate 403 cassette Smart, delle quali 300 nei piccoli comuni; entro il 2025 saranno presenti 11.000 cassette, delle quali circa la metà nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Avranno lo stesso aspetto di quelle che sono state dismesse, compreso il colore rosso fiammante. Tra gli obiettivi primari c’è quello di ridurre i tempi delle operazioni di raccolta della corrispondenza. I sensori infatti percepiscono e comunicano esattamente il momento in cui questa viene imbucata, aiutando così i postini nell’ottimizzazione dei tempi di raccolta.