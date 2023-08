Quando c’era il fotografo da spiaggia

Negli anni Cinquanta e Sessanta in spiaggia accanto al venditore di cocco e di croccanti e gelati c’erano anche i ‘fotografi da spiaggia’ che ogni giorno si facevano chilometri lungo l’arenile a Marina, a Cervia e a Milano Marittima, e a sera c’era sempre un rullino e anche più pieno di foto di bambini e adulti: pochi infatti all’epoca possedevano una macchina fotografica. La foto con i tre bambini è dei primissimi anni Sessanta e l’abbigliamento dei tre, con i pantaloncini e la canottiera, era ricorrente per l’accesso in spiaggia. Il pinocchio gonfiabile l’aveva al seguito il fotografo.

A cura di Carlo Raggi