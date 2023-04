Quando c’erano i ravanelli a colazione

È tempo di ravanelli, i ‘radisén’. Bianchi e lunghi, rossi e rotondi, bicolori, erano un tempo la povera colazione di contadini e braccianti, se disponevano di un orto. Se non c’era niente in tavola bastava dire al più svelto: "Va int l’ort a cójar du radisén" (Vai nell’orto a raccogliere due ravanelli). E si aggiungeva: "Gvêrda ch’i n’ sèja vùit" (Guarda che non siano vuoti), cioè che non siano spugnosi e quindi non più adatti ad esser mangiati. Potevano anche avere il difetto di pizzicare, cioè di avere un sapore bruciante, ma questo saltava fuori solo quando si assaggiavano con un poco di sale e un tozzo di pane, quasi mai con l’olio d’oliva, raro e costoso. È vero che riempivano la pancia ma davano poca forza, contenendo il 95 per cento di acqua.