"Quando girai un film con Sandra Milo"

Non è facile pensare a Barbiano come alla ‘location’ di un set cinematografico, ma Alessandro Tamburini, giovane regista barbianese classe 1984, diplomatosi in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dieci anni fa riuscì in quest’impresa. Nel settembre del 2013 questo promettente regista, figlio di Bramente Tamburini compositore e cantante di canzoni Folk negli anni ’70 e ’80 girò tra Barbiano, Solarolo, Bagnara e Massa Lombarda un cortometraggio dal titolo ‘L’arte del fai da te’ che ebbe per protagonista femminile Sandra Milo la celebre attrice degli anni ’50 e ’60 interprete di grandi film del calibro di Fellini e Rossellini, scomparsa ieri a Roma.

La pellicola venne poi presentata ai principali festival cinematografici nazionali ottenendo un discreto successo di critica. "Fu – ricorda Tamburini – un’esperienza bellissima lavorare con Sandra Milo e credo che il film sia stato molto arricchito dalla sua presenza. Avevo scritto un soggetto pensando proprio a lei e quando sono andato a presentarglielo a Roma le ho detto che se non avesse accettato la parte non avrei girato il film. Lei lo lesse – continua Tamburini – e rimase molto colpita dalla storia, al punto che decise di accettare di interpretarla senza pretendere alcun compenso".

La trama del cortometraggio è incentrata sulla storia di un ragazzo povero che per salire i gradini sociali della vita viene consigliato da alcuni amici più grandi di lui di trovarsi una donna ricca.

Lo stile è quello della commedia grottesca cara ai grandi maestri del cinema come Marco Ferreri e Federico Fellini e la parte co protagonista del film è interpretata proprio dal regista Alessandro Tamburini.

"Girammo diverse scene a Barbiano – sottolinea Tamburini – alcune anche nella grande chiesa arcipretale di Santo Stefano e Sandra Milo fu accolta con grande calore e cordialità dai barbianesi, cosa questa che le fece molto piacere. Per questo mio lavoro utilizzai anche alcuni barbianesi, tutti assolutamente non professionisti che si prestarono ad interpretare determinati ruoli. Di Sandra in questo momento ricordo soprattutto la determinazione che ebbe nell’aiutarmi quando ero alle prime esperienze. Aveva lo slancio di una ragazzina la mitica Sandra e mi sostenne con tanta passione e generosità".