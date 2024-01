Quando gli spazzini erano comunali

Negli anni Novanta questa era la sede operativa della Nettezza urbana di Faenza, in via Ponte Romano. Nel luglio del ‘96, secondo il programma della giunta De Giovanni, il servizio passò dal Comune all’Azienda municipalizzata faentina, e con l’Amf la raccolta dei rifiuti passò dai sacchi neri ai cassonetti e a fine secolo fu trovata una nuova sede, in via Spallanzani e l’Amf diventò Azienda multiservizi (successivamente subentrò Hera). I fabbricati di via Ponte Romano furono rasi al suolo e l’area fu occupata da un caseggiato comunale, con 24 appartamenti da concedere in affitto, e parcheggi.

A cura di Carlo Raggi