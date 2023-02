Quando grazie a una panchina si abbattono i muri tra le persone

‘La panchina delle cose difficili’, un romanzo per ragazzi di Linda Traversi, scrittrice ravennate, in finale per il premio Bancarellino 2023. Il romanzo vede come protagonista Stella, una ragazza di tredici anni, appassionata di arte marina.

Stella ha una malformazione alla mano destra e spesso viene giudicata, isolata o peggio ancora compatita.

La sua vita viene arricchita da un elemento speciale: una panchina! Questa sembra una postazione come tante, ma l’insegna ‘La panchina delle cose difficili’ attrae Stella che quotidianamente comincia a frequentarla. Intorno a essa nasceranno nuove storie, nuove conoscenze e nuove amicizie, che spesso e volentieri faranno riflettere i lettori, anche su piccoli aspetti della nostra vita.

Le cose per Stella cambieranno e non sempre in bene, ma i suoi nuovi amici l’aiuteranno e la sosterranno nei momenti più difficili.

Quella di Stella è una storia raccontata in prima persona che ci consente di comprendere come sia difficile accettarsi per come si è. Ci permette di riflettere sull’amicizia, sul fenomeno del bullismo, su quanto sia importante imparare a pensare anche un po’ a se stessi. Ci fa capire come spesso ci si imbatta in incomprensioni e quali sentimenti risvegliano. La storia di Stella però parla anche di arte e di luoghi che ci fanno sentire al sicuro.

Il racconto è intrigante, ma al tempo stesso complesso per l’intreccio dei diversi temi che tocca. La lettura è piacevole, grazie all’utilizzo di periodi brevi e a uno stile semplice ma non

banale.

Quando lo si finisce si è tristi, perché in qualche modo Stella e il mondo fantastico che racconta vi mancheranno.

Frida Martello

Classe 1^B

Scuola media

‘Dante Alighieri’

di Lido Adriano

Prof.ssa Stefania Beccar