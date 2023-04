"Quando i lavori per lo svincolo?"

La messa in sicurezza di via Martiri Fantini è al centro di un’interpellanza presentata dai consiglieri comunali leghisti Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari. In particolare si chiede quando è previsto l’inizio lavori per lo svincolo della Madonna del Pino, quando terminerà il cantiere nella nella strada in costruzione accanto all’alberghiero e perché sono stati necessari tempi così lunghi, se sia ritenuto prioritario il sottopasso ferroviario di via G. Di Vittorio, se si ritiene necessario costruire una variante per evitare che la provinciale 254 passi attraverso le saline e per quando sono previsti gli interventi di messa in sicurezza di via Martiri Fantini.