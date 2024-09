Quando i quadri sbocciano

È il racconto di un viaggio introspettivo e trasformativo che gli studenti del primo anno dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna hanno intrapreso sotto la guida di Enrico Minguzzi: un significativo passo verso l’indipendenza creativa nel fare pittorico. Si può raccontare (anche) così la mostra ’Crisalidi’, che inaugura oggi alle 18 alla Galleria FaroArte, in Largo W.Magnavacchi 6, a Marina di Ravenna. Abbandonando l’approccio educativo basato su precise istruzioni, questi giovani artisti ora affrontano la sfida di definire il proprio percorso che segna l’inizio di un’avventura artistica e personale.

"La loro crescita trova terreno fertile per rivelarsi anche dall’ambiente che l’Accademia di Belle Arti di Ravenna offre – afferma il docente – in un clima al contempo stimolante e liberatorio, che incoraggia ogni studente a esplorare liberamente il vasto panorama delle possibilità artistiche". Ogni opera esposta simboleggia una piccola vetta raggiunta durante un cammino da poco iniziato, in cui gli studenti hanno raggiunto una capacità espressiva più libera e personale.

Le tele mostrano un ampio spettro di interpretazioni, testimoniando il viaggio individuale verso la scoperta della propria creatività. I dipinti, densi di potenziale e promesse, sono come crisalidi pronte a schiudersi, segnalando l’approccio alla maturazione artistica. La mostra ’Crisalidi’ invita quindi il pubblico a testimoniare la nascita di nuove voci artistiche e a riconoscere la bellezza e la complessità di questo passaggio. Apertura: sabato e domenica ore 17 – 19.30; fino al 29 settembre.