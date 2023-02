Quando i rimedi sono peggiori del danno

Ci sono rimedi che non contano nulla e altri addirittura peggiori del danno. Dei primi si dice: "L’è coma fê un impiàstar int una gâmba ad lègn" (È come fare un impiastro in una gamba di legno). E anche: "Tachê e’ lis int e’ s-ciantê, l’è témp pérs e fil strussiê" (Cucire una toppa lisa su uno strappo, è tempo perso e filo sciupato). Un rimedio peggiore del danno è assimilato a "Srê una pörta e spalanchê un purtôn" (Chiudere una porta e spalancare un portone); oppure: "Cavê la séd cun l’ós de parsót" (Togliere la sete con l’osso del prosciutto), il quale l’aumenta perché molto salato. Poi c’è un rimedio che è peggio di tutto: "Mörta la bès-cia, mört e’ mêl" (Morta la bestia, morto il male), la morte cancella il male e la malattia.