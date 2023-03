Quando il cane è lo specchio del padrone

Si dice che il cane tende ad assomigliare al padrone nel carattere ed in certi atteggiamenti. Di qui il cane assunto come riferimento per spiegare il comportamento umano. Del ragazzo che fissa con insistenza una ragazza per farsi notare e allacciare eventualmente una relazione, si dice: "U la pônta", cioè la punta, come fa il cane da ferma con la selvaggina. "A cvè un trovareb gnìt gnânca un cân da svól" (Qui non troverebbe niente neanche un cane da caccia), si dice di chi, avendo cercato qualcosa, non è venuto a capo di nulla. A volte il cane ha un comportamento più corretto dell’uomo. Di chi ha ricevuto un favore e non si degna di ringraziare si dice: "E cân, immanc, e’ scòsa la coda" (Il cane, almeno, dimena la coda).