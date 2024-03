Quando il parroco annunciava il suo arrivo con la ’carabattola’

di Nevio Spadoni

Siamo giunti anche quest’anno a Pasqua, comunque la si intenda e la si viva, ovvero in senso laico o religioso. Questa parola deriva dall’ebraico: ’Pesach’, che significa passaggio, e celebrava la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto. Nella fede cristiana la Pasqua celebra il passaggio dalla morte in croce alla Resurrezione di Cristo. E, oggi, auspichiamo intensamente che ci si possa liberare da guerre, violenze e miserie di ogni genere che purtroppo imperversano nel mondo.

Il pensiero va alla Pasqua di quando eravamo bambini e si diceva "Natale coi tuoi, Pasqua con chi vuoi" – magari consumando con i passatelli e il tradizionale agnello, le uova pasquali che, per usanza, venivano benedette dal prete e anche dipinte per abbellire la tavola. Il simbolismo che lega l’uovo a questa festa è chiaro: presso diverse culture significa nascita e rinascita, ed è presente in diversi miti, non ultimo quello della creazione.

Chi ha qualche anno sulle spalle e per ventura ha fatto il chierichetto, magari in campagna, ricorderà di aver accompagnato il prete nel rito di benedizione delle case, annunciando l’arrivo col suono ’dla scarabatla’ (carabattola), strumento in legno con un ferro da percussione. Chi accoglieva il prete e non gli lanciava il cane dietro, come poteva fare qui in Romagna qualche accanito anticlericale, dopo il rito ricompensava l’officiante con uova.

Anche se viviamo un tempo di passioni tristi e l’ombra del pessimismo e della stanchezza spesso ci assale, con la Pasqua risorge la natura assopita nel lungo sonno invernale, e la speranza di una rinascita non deve venir meno. È iniziata la primavera con l’esplodere della natura nella varietà dei fiori e in un risveglio della campagna che si prepara a dare i suoi frutti. Siamo risorti dalla pandemia e quasi del tutto dai danni dell’alluvione, e la speranza e la tenacia di noi romagnoli ci portano ad andare avanti con coraggio. Lo scrittore indiano Amit Ray ha detto che "guardare la bellezza della natura è un primo passo per purificare la mente". E io aggiungo che per rinascere davvero occorre cambiare mentalità a cominciare da un maggior impegno nel rispettare il mondo naturale che, come sosteneva anche il filosofo Platone, è dotato anch’esso di un’anima.