Quando il postino è decisamente un po’ distratto

Faccio mio il disappunto di familiari ed amici che si sono trovati in difficoltà per il servizio offerto da alcuni dipendenti portalettere. Un avviso di raccomandata, dunque un atto il cui contenuto può essere importante con conseguenze nel caso di non ritiro facilmente prevedibili, lasciato appallottolato non dentro la buca delle lettere della nostra abitazione il cui accesso è agevole, bensì fuori dalla abitazione dentro la buchetta dove usualmente viene lasciata la pubblicità, scoperto per caso da un condomino. E meno male!

Un avviso di raccomandata lasciato invece dentro la buchetta delle lettere in un orario in cui sia io sia i miei familiari eravamo regolarmente in casa, dediti al pranzo. Aggiungo anche che in più di una occasione non trovo la nostra corrispondenza regolarmente inserita dentro la buchetta, che porta nome e cognome sia mio che dei miei familiari ma appoggiata sulle altre buchette. Corrispondenza lasciata sulle buchette di condomini, con nominativi di alcuni che non abitano più in questo condominio ed già hanno attivato il servizio postaseguimi. Così mi è stato riferito quando mi sono premurata di telefonare loro ed inviare col loro consenso le missive.

Addirittura un giornale come l’Avvenire lo troviamo fuori, messo in malo modo nella maniglia dell’uscio centrale, offerto alla buona volontà di colui che gentilmente lo prende e lo mette nella buchetta del condomino abbonato.

Rita Farneti