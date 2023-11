Quando il quartiere. San Vittore aveva le strade bianche

Oggi non più giovane, e con questo dispetto di vivere un tempo veloce, mi capita di rivedere i ricordi con gli occhi dell’età, ben diversi dagli occhi della gioventù. Oggi non più giovane mi accorgo di quant’è cambiata la città. Sono cresciuto al quartiere San Vittore che allora aveva strade bianche a perdersi nella campagna. Quartiere, va detto, in cui non mancava nulla: in via Narsete c’era quel che si sarebbe potuto definire un centro commerciale, ma disperso in singoli esercizi. Il forno d’angolo con via Sant’Alberto che riempiva l’aria del profumo di pane appena cotto; la macelleria, il generi alimentari, il bar, il sali e tabacchi di Bianchi, di cui ricordo avesse una figlia purtroppo costretta alla carrozzella da una forma di poliomielite. Più avanti, nel vicolo dei Francesi, c’era il parrucchiere per signora che un giorno decise di cambiar lavoro e dedicarsi alla vendita delle famose – e costose – pentole AMC, di cui magnificava la salutare possibilità di cuocere senz’olio e senza grassi grazie al loro notevole spessore. Verso la chiesa c’era il negozio di plastiche e casalinghi della Maria, mentre nell’appena inaugurato tronco di strada che collegava via Boezio alla circonvallazione avevano aperta una rosticceria. Ma non era tutto, poiché c’era anche un’economia diciamo “parallela” che si sviluppava in bassocomodi e vedeva fiorire attività come l’ombrellaio, il meccanico di biciclette, le magliaie che lavoravano per i Gismondi.

Non mancava il falegname Mino - che ha arredato decine di case e appartamenti – e la merceria delle Fusconi dove mia madre si riforniva di cucirini per il suo lavoro di sarta. Davanti a casa avevo i Nuti che approvvigionavano di legna, cherosene e nere mattonelle di lignite l’intero quartiere. In via Atalarico c’era una latteria; in fondo a via Amalasunta, dopo la casa di cura San Francesco, si trovava la fabbrica del ghiaccio e sulla circonvallazione, a estendersi sino a via Odoacre, la concessionaria Lancia di Baldisserri, poco distante dal barbiere Libero e dal meccanico Farabegoli che stava nella bassa d’angolo con via Sant’Alberto, quasi impetto a una casa rurale dove abitava un Zabutén. Le mattine spesso passavano venditrici di poverazze appena raccolte e insomma, c’era una ricchezza di iniziative commerciali regolari e abusive dovute probabilmente alla povertà. Ricordi irresistibili come la vita, che va sempre avanti.