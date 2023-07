Quando il rave è classico Rossini e Mozart per tutti

Enrico Melozzi, eclettico polistrumentista e direttore d’orchestra che ha per missione la liberazione della musica classica dalla dimensione elitaria in cui è troppo spesso confinata, sarà l’artefice di ‘Un rave classico’ in programma alle 20 di stasera a Palazzo San Giacomo di Russi.

Sarà una maratona notturna nel segno della divulgazione di Mozart, Beethoven, Rossini, solo apparentemente lontani dal gusto delle nuove generazioni. Con la complicità dell’indomito violoncello di Giovanni Sollima e un cantautore del calibro (e della ricercatezza) di Niccolò Fabi, ospiti speciali della serata, Melozzi guida la sua Orchestra Notturna Clandestina, gruppo sinfonico composto da solisti di diverse nazionalità ed estrazioni musicali. A condividere il palcoscenico con questi magnifici rivoluzionari ci sono i pianisti Giuseppe Andaloro, Francesco Libetta e Carlotta Maestrini, i violinisti Clarissa Bevilacqua e Federica Vignoni, i cantanti Elsa Lila e Nicola Ulivieri; partecipano anche la violoncellista Valentina Irlando con Yulia Moseychuk al pianoforte e il pianista Paolo D’Agostino. Questa seconda notte di Ravenna Festival a Palazzo San Giacomo, dove gli spettacoli sono organizzati in collaborazione con il Comune di Russi, è possibile grazie al sostegno di Bper Banca.

L’Orchestra Notturna Clandestina è infatti una delle molte vie che Melozzi percorre per mettere in evidenza la funzione sociale e formativa della musica, in una ricerca che passa per l’abbattimento di tutte quelle barriere di stile e genere dietro cui si trincera molta “cultura alta”.

Al contrario, Melozzi – celebre anche per aver diretto l’orchestra a Sanremo in occasione delle performance di artisti come Mr Rain, i Måneskin e Gianluca Grignani – ha rinunciato a ogni tabù, in nome di una musica di tutti e per tutti, restituita al pubblico come emozionante rito collettivo. Accanto ai brani firmati da Niccolò Fabi, Giovanni Sollima e lo stesso Melozzi, il programma include incursioni nell’universo lirico come “Gelido in ogni vena” dal Farnace di Vivaldi, il finale dal Don Giovanni di Mozart e la cavatina “La calunnia è un venticello” dal Barbiere di Rossini, e pagine preziose come l’ouverture Coriolano di Beethoven e il primo movimento della suite Sheherazade di Rimskij-Korsakov.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto in piedi 20 euro; under 18: 5 euro