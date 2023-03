Quando il vincitore della Coppa fu deciso dal lancio della monetina

C’era una volta la ‘Coppa città di Ravenna’. Pochi la ricorderanno perché è roba di settant’anni fa, esattamente marzo 1953. La coppa è un appassionato torneo calcistico che viene disputato fra gli “enti” della città e ha come campo di gara il rettangolo a fianco del campo riservato ai giocatori del Ravenna, che è recintato per evitare l’ingresso a tacchetti indiscreti. Il campo a fianco, invece, è aperto e libero. Quel torneo, che se non ricordo male venne poi battezzato alla romagnola come ‘Copa dla paja’, richiamava parecchia gente nel ’tondo’ (così era chiamata l’area che contiene ippodromo, pista di atletica e campi di calcio). Si legge in una cronaca del Carlino (Giornale dell’Emilia): "Tanta voglia di vincere, davanti agli occhi del folto pubblico accorso, della fidanzata che forse per la prima volta s’accorge di fare il tifo o della moglie e dei figli che hanno osservato attoniti gli allenamenti casalinghi di papà o del capoufficio…".

Scendono in campo le rappresentanze di Comune, Provincia, Distretto Militare, Montecatini, Poste… e alla fine incrociano i tacchetti per la conquista della coppa gli ’undici’ del Comune e del Cral delle Poste. La gara termina in parità, due reti per parte, e il risultato non cambia nemmeno dopo i tempi supplementari. All’epoca, purtroppo, vigeva ancora l’antisportivo metodo della monetina per designare i vincitori e quella volta la fortuna baciò il Cral delle Poste che era sceso in campo con questa formazione: Guglielmini; Bertin, Costa; Fabbri, Angelini, Zannoni; Sanca, Barboni, Masotti, Franchini, Baroni. I vecchi lettori avranno notato che un tempo le formazioni venivano scandite secondo la regola dell’1-2-3-5 (portiere; terzini; mediani; attaccanti) e che i numeri sulle maglie andavano dall’uno all’undici. Il Comune rispose invece con questa formazione: Di Donato; Orsini, Chierchié; Scarini, Missiroli, Tassinari; Gambi, Perelli, Pagani, Conti, Troncossi. Il cronista di allora scrive che i giocatori "entrano in campo composti e petto in fuori" e da questo momento inizia una "allegra e spassosa baraonda" da cui "sull’ala di affettuosi improperi scaturiscono i gol di Tassinari e Gambi per il Comune e di Baroni e Sanca per le Poste". Chiude i giochi la monetina lanciata in aria dall’arbitro, il famoso Cecco Cortesi che insieme al fratello Nando fu una delle colonne del calcio giallorosso degli anni Trenta e Quaranta. Ma la partita, ovviamente, continuerà anche fuori dal campo per alimentare le inevitabili discussioni nei bar.

Franco Gàbici