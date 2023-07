"Quando inizierà la pulizia degli argini del Lamone?"

Il Consiglio territoriale di Mezzano si è riunito mercoledì in assemblea aperta per discutere sugli “aggiornamenti sull’emergenza alluvione” e sulla“discarica temporanea sita a Mezzano in via Reale 85”, e dunque dell’incendio, devastante per migliaia di residenti negli abitati circostanti. Presenti la presidente del Consiglio stesso, l’assessore alla Protezione civile Baroncini, un dirigente del Comune ed uno di Hera. Tra il pubblico Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che riassume così la serata. Il dibattito "non è stato affatto concorde, tranne che su una constatazione finale: se Mezzano e le sue frazioni non sono state allagate dal Lamone è perché la piena di questa fiume si è “sfogata” a Boncellino: da due rotture in 15 giorni di un medesimo tratto dell’argine, masse enormi di acqua hanno inondato, insieme all’80% dei campi, le frazioni di Villanova, Boncellino e Traversara, arrivando fino a Bagnacavallo. Sul da farsi perché, ripetendosi un analogo fenomeno, non tocchi altrettanto a Mezzano, le Autorità non si sono pronunciate". Si è "annuito", "quando il sottoscritto ha ricordato come siano malmesse le sponde del fiume a decorrere dal tratto urbano appena successivo al ponte". Ancisi ricorda le sue interrogazioni in merito, evidenziando come a Faenza la messa in sicurezza del Lamone sia già partita, a differenza di Ravenna. "La profonda pulizia i vegetazione, alberi e arbusti è prioritaria".