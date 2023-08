Quando la burocrazia rende complicato seguire le regole

Sono un ultraottantenne, che in questo scorcio di vita che mi resta, si trova a combattere con la burocrazia connessa all’informatica che opprime questa povera Italia. Vivendo in estrema solitudine (l’unico affetto rimastomi è rappresentato da mio figlio, costretto da oltre un decennio a lavorare all’estero in quanto privo di raccomandazioni per poter lavorare in Italia, mentre all’estero tramite Linkedin ha frequenti offerte di lavoro per la sua specifica professionalità nel settore aero-spaziale); sono venuto nella determinazione di chiedere l’ausilio di una signora disponibile ad aiutarmi 45 ore la settimana nei lavori di casa più pesanti. Per essere in regola con le norme di legge vigenti, ho interpellato l’Inps per poter fruire di questa persona disponibile: un funzionario dell’Inps, particolarmente gentile, (caso raro di questi tempi!) mi ha inviato la normativa riguardante la prestazione di lavoro occasionale. Non essendo, io, un informatico e dedito al computer limitatamente a qualche lettera e poco più, trovo piuttosto difficoltosa l’applicazione di questa normativa complessa e farraginosa. Mi chiedo chi ha posto in essere tale normativa che, peraltro, invita ad avvalersi di intermediari e patronati che, interpellati, non ho mai trovato disponibili. Tutto ciò premesso, rivolgo, in via del tutto eccezionale, una preghiera al direttore Inps di Ravenna. Conscio che quell’eccellente funzionario non è mio dipendente, bensì dell’Ente; non potrebbe essere autorizzato a dedicarmi qualche minuto per seguirmi nella registrazione della piattaforma telematica dell’Inps?

Io stesso, munito del mio computer, mi recherei presso l’Ufficio.

Claudio