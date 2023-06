Quando la gelateria va a Dama

Dama è la gelateria di viale delle Nazioni 168 a Marina di Ravenna, che ha aperto dal mese di aprile. L’attività è a conduzione famigliare. Olga Chepelyuk è la titolare assieme al marito Volodymyr e alla figlia Dayana. Dama è l’acronimo dei figli Dayana e Marco. "La nostra – ha spiegato Olga Chepelyuk – è una attività stagionale. Siamo subentrati quest’anno, dando continuità alla precedente gestione di Zoffoli. I gusti di gelato che produciamo sono tantissimi. Quelli classici sono fiordilatte, stracciatella, crema, mascarpone, pistacchio, nocciola, bacio, cioccolato, amarena, yogurt, fragola, limone, frutti di bosco e cocco. Non mancano i gusti particolari e innovativi come lampone, mango, puffo, caramello salato, cremino, cremino al pistacchio, cremino alla nocciola croccante, kinder bueno, Oreo, bounty e Nero modicano, ovvero cioccolato fondente con piccole scaglie di cacao. Oltre a questi, durante i mesi di luglio e agosto, avremo il ‘gusto della settimana’, molto particolare e nuovo, che cambierà di settimana in settimana. Nel caso dovesse riscuotere particolare successo, potrebbe diventare anche permanente".

In questa fase, la gelateria Dama propone anche granite siciliane ai gusti di anguria, fragola, limone e mandorla, ma, con il prosieguo della stagione, i gusti aumenteranno necessariamente fino a diventare 1012. Non mancano le coppe gelato da consumare al tavolo: "Le coppe – ha proseguito Olga Chepelyuk – sono rimaste quelle della precedente gestione, ovvero banana split e coppa Francesca, che sono le coppe più famose e quelle che andavano per la maggiore. Abbiamo deciso di tenere anche l’eis caffè, coppa con gelato affogato al caffè, la coppa ai frutti di bosco, la coppa cioccolato con gelato affogato nella cioccolata calda, nonché le coppe con gelato a piacere di diverse dimensioni, e anche le uova al tegamino, gelato alla crema su una distesa di panna montata".

Abbiamo invece rivisitato alcune coppe, come la lemon vodka, coppa con gelato al limone e aggiunta di vodka, trasformandola in vodka alla frutta. Nella coppa yogurt, gelato allo yogurt con variegatura ai frutti di bosco, abbiamo deciso di inserire varie variegature, come cioccolato, amarena, caramello, e varie granelle tra quelle disponibili. E infine abbiamo creato la coppa Dama, cioè gelato alla nocciola, mascarpone, fiordilatte variegato con panna montata e aggiunta di Bayles". La gelateria Dama, oltre ad aperitivi con tutti i drink classici, propone anche monoporzioni di semifreddo e gelato, nonché cannoli siciliani: "Tra le torte, ci sono semifreddi e torte gelato, tutte senza glutine, ma c’è anche la possibilità di ordinare torte vegane. Ci stiamo organizzando anche per produrre torte Cream Tart e Bavaresi. In generale, le torte sono ordinabili per averle personalizzate o di grandi dimensioni, ma abbiamo anche, sempre disponibili, torte pronte. Abbiamo deciso di mantenere anche i caffè speciali molto famosi della vecchia gestione: affogato al caffè con gelato a piacere e caffè con panna montata".

Per il 23 luglio è programmato un evento con musica dal vivo, mentre, per la notte rosa, ci saranno drink e gelati a tema. Tutte le attività, gli orari, le novità e gli sconti vengono costantemente aggiornati sulle pagine social di instagram (@dama_gelateria) e di facebook (Dama Gelateria).