Quando la musica diventa gioco. Domenica riparte ’Gaming Classis’

Quattro domeniche al museo per mettere la musica in gioco: comincia il 18 febbraio la rassegna Gaming Classis, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo Classis di Ravenna, sempre più fabbrica di cultura dove la conoscenza incontra la sperimentazione e lo spettacolo. Il primo appuntamento – domenica alle 17 – è con Melo_Logic che ritorna in scena dopo il successo di novembre per invitare il pubblico a scoprire i segreti di una certa “passione romana”, interagendo con lo spettacolo per scoprire il colpevole. Anche per l’ultimo degli appuntamenti (31 marzo) gli spettatori dovranno trasformarsi in detective, in questo caso per risolvere un delitto al museo. Gli eventi in programma il 3 e 17 marzo sono invece dedicati a due videogiochi cult, rispettivamente a Mario Kart e Pac-Man, con veri e propri tornei accompagnati da variazioni sulle colonne sonore originali. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Alighieri.

"È con grande soddisfazione – sottolinea Giuseppe Sassatelli, Presidente di RavennAntica – che apriamo nuovamente le porte del Museo Classis alla musica e ai progetti dell’Orchestra La Corelli, in collaborazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, a cui va un profondo ringraziamento per le tante comuni iniziative. Si tratta di una via di valorizzazione del patrimonio".

"Non sempre ci rendiamo conto di quanto la musica sia presente nella nostra quotidianit e di quanto sia fondamentale – spiega Jacopo Rivani, direttore artistico de La Corelli e ideatore del progetto –. Da qualche anno, insieme a La Corelli, ho iniziato a lavorare sulle colonne sonore del cinema e delle serie televisive, fino ad arrivare alla musica funzionale, che si tratti di quella da ballo, da Tchaikovsky a Casadei, o a quella di servizio, come nel caso di Pierino e il lupo di Prokof’ev. Tutto ciò che ha a che fare con lo storytelling ha musiche di accompagnamento e questo include anche i videogiochi". ’Melo_Logic: Passione romana’ unisce musica e recitazione per un melologo dove l’andamento della storia è nelle mani degli spettatori, che potranno usare il proprio smartphone per risolvere il giallo.

A dirigere l’Ensemble La Corelli nelle musiche composte da Damiano Drei, su libretto di Giacomo Sangiorgi, c’è Daniele Rossi, mentre la regia è di Marco Montanari, che divide la scena con Camilla Berardi, e Fabio Chionna firma la scenografia digitale. Biglietteria Teatro Alighieri 0544/249244; www.teatroalighieri.org; 5 Euro

Classis Ravenna: 0544/473717 (martedì - domenica 10-17)