Quando la riscossione delle utenze del cimitero di Barbiano?

Per anni e fino al 31102019 ho ricevuto i bollettini e pagato il canone annuale relativo all’illuminazione votiva per due utenze nel cimitero di Barbiano (Comune di Cotignola). Non ricevendo altre richieste di pagamento e temendo di diventare un ’cattivo pagatore’ il 31012021 ho chiesto informazioni e mi è stato comunicato che, essendo stata trasferita al settore Entrate comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna la gestione del corrispettivo, sarebbe stato imminente l’invio dei bollettini di pagamento. Solo il 03102022 ho ricevuto l’avviso di pagamento per il saldo 2019 (novembre e dicembre) e l’intero 2020, avvisandomi contestualmente che la fatturazione per il 2021 sarebbe avvenuta "nei prossimi mesi e a seguire quello per l’anno 2022". Ad oggi, aprile 2023, nulla!

Quante sono le luci accese nei cimiteri dei nove comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, oltre alle loro rispettive frazioni? Questo sistema di riscossione è adottato da tutti i Comuni dell’Unione? E tutti i Comuni, a loro volta, pagano questa energia al fornitore o dichiarano che "non ci sono soldi"?

Giorgia Bolognesi