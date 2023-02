Quando la sveglia era ’religiosa’

Se ci dobbiamo svegliare prima del solito, oggi abbiamo diversi mezzi: puntare la sveglia, programmare il telefono cellulare, o farsi chiamare dal servizio telefonico. Un tempo, quando non c’erano tali aggeggi ci si rivolgeva ai santi, recitando prima di andare a letto: "Sant’Ana e Santa Susâna l’una la m’svégia, e cl’êtra la m’ciama" (Sant’Anna e Santa Susanna, una mi sveglia e l’altra mi chiama). Lo stesso si può dire per le previsioni del tempo. Quando non c’erano né televisione, né telefono, si osservava il mondo attorno alla casa colonica dove dominava il gallo, il cui canto dava un pronostico sicuro: "Se canta e’ gal fura d’ôra, e’ témp e’ va in malôra" (Se il gallo canta in un’ora insolita, il tempo va in malora), tenderà al brutto.