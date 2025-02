Quando l’amore supera anche l’alluvione

Era il 14 febbraio del 1960, all’epoca la festa di San Valentino era ben lungi dall’avere la risonanza che ha attualmente, ma loro innamorati lo erano davvero e davanti al sacerdote dissero il loro "sì". Una promessa d’amore che li ha portati oggi a festeggiare i 65 anni di matrimonio. Lui è Vincenzo Brizi, lei Elisabetta Curzi, originari di Sassocorvaro si sono trasferiti a Lugo poco prima di sposarsi. A proposito di coincidenze, a Sassocorvaro sono custodite le reliquie del Santo degli innamorati. Orfano di guerra, Vincenzo è stato muratore fin dai suoi 12 anni per poter aiutare la sua mamma a crescere i fratelli minori, ma a Lugo lo conoscono in tanti perché è stato il bidello dell’Ipsia, poi, andato in pensione, ha aiutato la moglie che nel frattempo era diventata titolare della macelleria ‘Dalla campagna alla cucina’, molto in voga negli anni ‘70 e ‘80. Dopo l’esperienza della macelleria i due coniugi sono stati i baristi del Circolo Lughese.

Nei prossimi mesi Brizi compirà 90 anni, mentre Curzi 86. Dalla loro unione sono nati tre figli: Goffredo, Caterina e Cristina. A fare gli auguri di buon anniversario sono anche i due nipoti e, soprattutto, i quattro pronipoti che negli ultimi anni si sono aggiunti alla compagnia. Una coppia che ha saputo resistere al passare del tempo e, negli ultimi anni, anche alle tragedie che hanno colpito il Paese e il territorio. Nel 2020 il fratello di Elisabetta è stato uno delle prime vittime del Covid e nel 2023 la loro abitazione è stata invasa dall’alluvione.

"Mio babbo non voleva proprio lasciare la sua casa – racconta la figlia Caterina – anche se ci avevano avvisato che l’acqua sarebbe arrivata. Li abbiamo portati a casa e l’acqua è arrivata". Quattro giorni prima che il livello calasse e permettesse di andare a vedere cosa avesse lasciato dietro di sé l’alluvione. "Mio babbo è andato a vedere la loro casa – racconta la figlia –, tutto quello che era al piano terra è andato perso, comprese le foto della loro vita, la cucina, i mobili. Quando è tornato ha portato a mia mamma l’unica rosa che era rimasta nel loro giardino".

Un’altra alluvione, nel 1960, li aveva fatti sposare alla Collegiata di Lugo e non alla Viola, che era stata appunto colpita dalla calamità naturale. Di quel giorno si sono salvate poche foto, ma il ricordo è vivo nella famiglia che sono riusciti a creare e nei tanti amici e vicini che li conoscono e gli vogliono bene. "La loro casa è una specie di bar. Mio padre prepara le ciambelle e, ogni volta che qualcuno passa a fare due chiacchiere, non può esimersi dal prendere una fetta e un caffè". La loro storia sarà anche oggi pomeriggio in diretta su Canale 5. Anche se all’epoca non si usava: buon San Valentino da parte di tutta la redazione.

Matteo Bondi