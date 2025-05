Quando l’arcivescovo benediceva le auto

Era tradizione, negli anni 60, in concomitanza con i festeggiamenti per la patrona cittadina, la Madonna Greca, procedere alla benedizione degli automezzi. La cerimonia si svolgeva in via di Roma, davanti a Santa Maria in Porto. Dapprima l’arcivescovo, Salvatore Baldassarri (nella foto) con un seguito di rappresentanti delle forze dell’ordine procedeva alla benedizione delle auto e delle motociclette della Polizia stradale, poi, davanti alla chiesa, aveva luogo la benedizione delle auto dei ravennati che sfilavano a passo d’uomo. Una tradizione che Faenza mantiene tuttora, a maggio.

A cura di Carlo Raggi