Quando le provocazioni dei Cccp varcarono la cortina di ferro

Fu un tour incredibile, in tutti i sensi, quello organizzato dai Cccp nell’ex Unione Sovietica e i corrispettivi concerti di gruppi sovietici in Italia. Questo racconta il documentario ’Kissing Gorbaciov’, in programma oggi alle 18.30 e alle 21 al Cinema Mariani, in via Ponte Marino; sarà ospite il regista Andrea Paco Mariani, da lui diretto insieme a Luigi

D’Alife. Tra gli interpreti Massimo Don, Giovanni Lindo Ferretti, Viktor Sologub, Massimo Zamboni e Pavel Zelinskiy. “Kissing Gorbaciov”, si diceva, ripercorre un gemellaggio musicale inedito tra la Russia e l’Italia di cui furono protagonisti i Cccp. Tutto nasce da un sogno, quello che gli organizzatori del festival “Le idi di marzo”, Antonio Princigalli e Sergio Blasi - che in seguito avrebbe dato vita alle Notti della Taranta - fanno nel 1988: invitare alcuni gruppi musicali sovietici a suonare a Melpignano, e portare alcune band

italiane a suonare in Russia. La cosa incredibile è che ci riuscirono: le band sovietiche arrivano in Salento e i CCCP finiranno a suonare a Mosca e a Leningrado.

Il film ricostruisce la parte italiana e quella sovietica di quel doppio tour, con materiale d’archivio, le testimonianze di testimoni di quel momento, come i giornalisti Alba Solaro, Francesco Costantini e del critico musicale Gino Castaldo. C’è anche la testimonianza dei componenti storici dei CCCP, che per la prima volta dopo anni rivediamo insieme. Una reunion per il film, a casa di Giovanni Lindo Ferretti (in foto ai tempi del gruppo) sull’Appennino tosco/emiliano, ma che potrebbe

anche preludere ad altri progetti. Info e prenotazioni: 0544-37148 (negli orari di apertura della sala).