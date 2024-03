’Quando le rondini sfioravano la strada’. E’ questo il titolo dell’ultima fatica letteraria dello scrittore faentino Mirko Francesconi. Un testo, edito da Tempo al Libro, che ripercorre tramite le testimonianze e le confessioni di un ragazzo di quartiere, le atmosfere caratteristiche degli anni Ottanta e Novanta a Faenza

tra scandali, nostalgie, avventure e divertimento in un susseguirsi di sfumature.

Il testo sarà presentato domani, sabato 16 marzo alle 17,30

al Tennis Club di Faenza in via Medaglie d’Oro e l’incontro vedrà la presenza dell’autore. Francesconi, 50enne nato e cresciuto a Faenza, si è diplomato come tecnico sanitario e dei servizi sociali per poi dedicarsi alle discipline bionaturali.

Ha raggiunto in carriera anche importanti risultati sportivi nel fitness, nel 2016 ottenne il 6° posto assoluto ai campionati mondiali.

Per l’editore Tempo al Libro ha pubblicato il racconto ‘Acqua dalle Tenebre’ contenuto nell’antologia ’Faenza, Tieni Botta’ opera letteraria che racconta l’alluvione.