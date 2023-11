Quando le tecnologie aiutano nell’emergenza

Dagli avvisi alla popolazione, al coordinamento degli aiuti tecnici, dal monitoraggio dell’evento al controllo del territorio, l’utilizzo delle nuove tecnologie si è dimostrato fondamentale nelle drammatiche ore dell’alluvione del maggio scorso. Come investire allora sul digitale per migliorare la gestione delle emergenze? A questa e ad altre domande si cercherà di rispondere durante il festival After Off che si terrà a Faenza il 30 novembre e l’1 dicembre. I due giorni di incontri sono organizzati dalla Regione con l’Unione della Romagna Faentina.

Nel corso dei lavori previsti per il pomeriggio dell’1 dicembre, al Ridotto del teatro Masini di Faenza, si mostrerà per esempio come droni e satelliti possano agevolare il monitoraggio del territorio durante un’emergenza o come sensori collegati a internet siano in grado di semplificare la gestione dei reticoli idraulici. Altro tema rilevante è quello della solidarietà: si racconterà la storia di Volontari Sos, un’applicazione nata dall’adattamento dell’app di Rockin 1000, usata per la realizzazione di concerti rock, che opportunamente modificata è stata adottata da 18 Amministrazioni romagnole per coordinare la disponibilità dei tanti che hanno voluto dare una mano e raccogliere segnalazioni di bisogno: oltre 30mila i volontari. Sarà poi presentato il portale setiserve.it, nato per mettere in contatto le persone o le attività colpite dall’alluvione con donatori che hanno messo a disposizione gratuitamente mobili, oggetti o servizi. Verranno inoltre presentati i racconti diretti di enti e territori della Regione e interverrà il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bologna.

"Durante i terribili giorni dell’alluvione è stato quasi istintivo rivolgersi alle tecnologie digitali – commenta l’assessora all’Agenda digitale e scuola, Paola Salomoni –. È necessario fare tesoro di quell’esperienza e riflettere su come le tecnologie adottate per la gestione dell’ordinario e la prevenzione possano rivelarsi utili anche in situazioni straordinarie. After Off nasce con questo obiettivo". "Dopo il successo dell’edizione 2022, per l’Unione della Romagna Faentina è un onore poter ospitare anche quest’anno After Off – aggiunge Luca della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e vicepresidente della Romagna Faentina con delega a Servizi informativi, innovazione e Smart City –. É l’occasione per mostrare come il digitale ha contribuito a gestire in modo più efficace l’emergenza". Info e iscrizioni. https:regioneer.itjl678n1h.