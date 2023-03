Quando Marescotti affrontò il gigante Dante Alighieri

Continua da pagina 4

...ma pochissimi sono al corrente della sua lettura integrale della ‘Commedia’ oggi disponibile in un cofanetto distribuito dalla casa editrice Zanichelli.

Tutto ebbe inizio nel 2007 quando a Firenze la Società dantesca italiana invitò al teatro della Pergola i grandi protagonisti della scena italiana a recitare Dante nella rassegna ‘Voci per il Poeta’ e Ivano Marescotti fu della partita. L’iniziativa, però, non si esaurì in quella serata ma ebbe un seguito perché alcuni anni dopo Sandro Invidia, oggi direttore editoriale della Loescher ma allora in Zanichelli, propose a Riccardo Bruscagli, professore di Letteratura italiana dell’Università di Firenze, di preparare una ‘Divina Commedia’ per le scuole e in quella circostanza nacque l’idea di affiancare all’edizione cartacea la lettura integrale del poema. E a questo punto, ricorda Bruscagli, "memore di quella serata alla Pergola, non ebbi esitazioni a indicare in Ivano Marescotti la ‘voce’ adatta". E Marescotti accettò con entusiasmo e si accinse a un’impresa che ancora oggi resta ineguagliata.

Per la registrazione la Zanichelli aveva preparato una speciale ‘cabina acustica’ che però non rispose alle aspettative ma a un certo punto qualcuno si accorse "delle straordinarie qualità fonoassorbenti dei sotterranei della sede zanichelliana in via Irnerio a Bologna, con tutti quei libri, e carte e documenti…". E in quello scantinato foderato di libri (e poi dicono che la cultura non serve a nulla!) Ivano trovò l’ambiente ideale e per un anno intero, quasi ogni giorno, si immerse nel poema sotto la guida di Bruscagli, che ha curato l’introduzione ai canti, e del tecnico Massimo Piani avrebbe addirittura conservato molti ‘backstage’ (i ‘fuori onda’ insomma) "con le sue imprecazioni e le sue impazienze, quando un passo non gli veniva come voleva…". E oggi si sta dando la caccia ai copioni che Ivano preparava per le sue sedute, documenti interessanti che testimoniano la sua impresa dantesca. "Dante, per Ivano, era diventato una droga e – conclude Bruscagli – avrebbe voluto che quell’esperienza non avesse mai fine, e che la Divina Commedia fosse non di cento, ma di duecento canti!".

Franco Gàbici