Quando nel 1871 furono i carabinieri ad aiutare gli alluvionati

La grave situazione alluvionale che sta ancora interessando gran parte del territorio ad ovest del centro abitato di Conselice a seguito del cedimento nei giorni scorsi degli argini di destra del Sillaro, non manca di riproporre il ricordo della secolare lotta degli abitanti di questo estremo lembo della bassa lughese, impegnati da sempre a far fronte ad una difficile situazione idrografica. Una realtà contraddistinta da un territorio che registra proprio nel centro abitato di Conselice , con una altitudine di soli 3 metri sul livello del mare, la zona più bassa di questo angolo di pianura, oltre tutto circondata da ben tre torrenti: Sillaro ad ovest, Reno a nord e Santerno ad est. Tutti torrenti, questi, continuamente soggetti anche nel lontano passato a piene, che non hanno mancato di procurare devastanti eventi alluvionali. Come quello avvenuto il 18 gennaio 1871, sempre per il cedimento di un argine del Sillaro in territorio conselicese, e di cui si ha notizia in una Circolare della Legione Carabinieri di Bologna di quello stesso anno. Si tratta del circolare numero 3545, articolo 3 e che fa riferimento ad un intervento di salvataggio effettuato nella circostanza dai militari della stazione carabinieri di Conselice, accorsi in aiuto delle famiglie contadine della campagna ad ovest di Conselice rimaste alluvionate. "Il fiume Sillaro che scorre nel territorio del Comune di Conselice (Lugo) - si legge nel documento - nella serata del 18 gennaio gonfio per lo scioglimento della neve ruppe gli argini nel luogo detto Monchetta, e versandosi nelle campagne, ne allagò gran parte, rimanendo molte famiglie sequestrate negli sparsi casolari circondati dalle acque. Avvertitosi il disastro accorreva fra i primi sul luogo il brigadiere a piedi Brovelli Andrea, comandante la stazione di Conselice, coi suoi dipendenti, ed ivi col mezzo di una fragile barchetta, bene circondato dai carabinieri e da alcuni borghesi - e percorrendo la gelida fiumana col pericolo evidente che il piccolo burchiello venisse rovesciato dagli ammassi di ghiaccio travolti dall’impetuosa corrente - adoperavasi a portare alimenti ed a condurre in luogo sicuro le persone pericolanti, perdurando, malgrado il rigore della stagione, nell’opera filantropica sino a tanto che si ebbe la certezza che per tutti ogni pericolo era cessato".

Renzo Rossi