Quando sarà pronto il campo sportivo di Voltana? A chiederlo all’amministrazione lughese guidata dalla sindaca Elena Zannoni è il consigliere comunale e provinciale della Lega, Francesco Martelli. "Abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere le tempistiche per il ripristino del campo sportivo di Voltana – spiega –. A seguito del tragico fortunale del luglio 2023, il campo sportivo di Voltana, come altre aree sia pubbliche sia private delle frazioni nord di Lugo, è stato contaminato da numerosi detriti di amianto provenienti dalle coperture adiacenti. In data 28 novembre 2024, il Consiglio comunale ha approvato lo stanziamento di circa 200 mila euro per provvedere alla loro rimozione e al ripristino del campo. Occorrono però tempi chiari per la riapertura dell’impianto sportivo: da settembre 2024, gli utilizzatori dell’area devono svolgere le proprie attività sportive nel campo di Madonna delle Stuoie, a Lugo, e in quello di Santa Maria in Fabriago. Speriamo – conclude Martelli – che il campo sportivo di Voltana possa essere riaperto il prima possibile. Questo impianto sportivo è di importanza strategica, non solo per le società che lo utilizzano, ma anche per l’intera comunità di Voltana".

Monia Savioli