Quando si dice che un uomo sta ’al bilancino’

Al marito che fa lo spaccone con gli amici, ma in casa è succube della moglie, veniva attaccata un’etichetta mutuata dal traino da parte degli animali: "Fura e’ fa e’ gradàs e in ca e’ sta a e’ blanzén" (Fuori fa il gradasso e in casa sta al bilancino). "E’ blanzén" era un traversino di legno o di metallo posto fuori dalle stanghe, al quale veniva agganciato un animale da tiro meno in forze e considerato rispetto a quello che stava tra le stanghe. Un altro detto sentenziava: "E’ cônta cvânt che vô su mój", in casa comanda quanto vuole sua moglie cioè ha l’autonomia che gli lascia lei. Indicativo di una totale sudditanza del marito nei confronti della moglie è il detto "E’ bêda prèma ch’la l’ ciâma", (Risponde ancor prima che lei lo chiami).