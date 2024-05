"Quando si esce di casa si rischia di essere investiti"

"Ogni volta che si esce di casa si corre il concreto rischio di essere investiti. Spesso ci si ritrova le gomme dei veicoli a pochi centimetri dai piedi e si è costretti di fatto a ritrarsi. Non è un caso che lo scorso agosto fui centrato dallo specchietto, in quel caso di una bicicletta, non riportando per fortuna grosse conseguenze". A lanciare il grido di allarme è Giorgio Menna, cittadino di Bagnacavallo, da sempre molto attento al territorio e alle sue problematiche. Sotto accusa un tratto di via De Amicis, strada in cui risiede definitivamente da inizio anno, dopo essere stato di fatto costretto a lasciare la precedente abitazione, situata anch’essa a Bagnacavallo, duramente colpita dall’alluvione che un anno fa mise in ginocchio mezza Romagna. "All’inizio dello scorso luglio – racconta Menna – ci siamo insediati in via De Amicis, praticamente di fronte all’antico convento di San Francesco, nel tratto, a doppio senso di marcia, la cui porzione centrale è formata da una striscia di sassi, della larghezza di alcuni metri, che ricopre il manto stradale. Ai lati la strada presenta invece dei lastroni, dei quali l’Amministrazione comunale, più volte da me interpellata, non ha saputo spiegare se siano da considerarsi una ciclabile, una carreggiata o un marciapiede. Fatto sta che, considerando la direzione di marcia da piazza Carducci verso via Fratelli Bedeschi, e quindi procedendo dal centro storico, coloro che escono dalle rispettive abitazioni, tutte situate sul lato destro della strada, rischiano spesso di rimetterci la pelle. Anche l’essere colpiti dallo specchietto di un veicolo che percorre quel tratto a una velocità ad esempio di soli 30-40 chilometri orari, può rivelarsi fatale. Nel mio caso, avendo una figlia di 8 anni, quando usciamo di casa devo sempre prestare grandissima attenzione perché è sufficiente una sua piccola distrazione per rendere inevitabile l’impatto con un veicolo. Si tratta di scenari di estrema pericolosità che si possono evincere anche visionando le immagini di un paio di telecamere di videosorveglianza pubbliche collocate nei pressi".

Menna spiega di aver "riferito questa preoccupante situazione sia al primo cittadino che all’assessore e alla Polizia locale, ma nessuno ha saputo spiegarmi la funzione di quella striscia di lastroni. Circa otto mesi fa avanzai la proposta di installare dei pali di contenimento in metallo, tra l’altro presenti lungo altre vie della cittadina, che fungerebbero da protezione per i residenti. Proposta che ad oggi è purtroppo caduta nel vuoto. L’auspicio è che l’Amministrazione comunale prenda in seria considerazione la problematica, prima che le conseguenze possano risultare fatali".

Luigi Scardovi