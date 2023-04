Quando si piange alla disperata

Un detto ricorda: "U-n bsógna lasêr piânzar i babìn znìn, parché u s’i pò slighê e’ blìgul" (Non si può lasciar piangere i bambini piccoli perché gli si può allentare l’ombelico). Soprattutto se "E’ piânz a la sprêda" (Piange alla disperata), o "E’ piânz a curôna" (Piange a corona), vale a dire con le lacrime che gli cadono una dopo l’altra, così come nella corona del rosario le perle sono una dopo l’altra. Si può anche dire "E’ piânz coma ’na vida scavzêda" (Piange come una vite scapezzata), la vite, infatti, se viente tagliata continua a perdere la linfa dalla ferita. Di qualcuno che piange senza rimedio si dice: "U i piânz nénca j ócc pulén", gli piangono anche gli occhi pollini, detti anche occhi di pernice, una sorta di callo che viene nel piede.