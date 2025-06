Quanta incuria nel parco di Madonna delle Stuoie

Da circa un paio di mesi nel parco che affianca il campo sportivo del quartiere Madonne delle Stuoie, a Lugo, ci sono cartacce, lattine, vetri, fazzoletti sporchi e altra robaccia. Ma non è tutto. Spesso vedo ragazzi, adolescenti e persone ubriache urinare a ridosso delle abitazioni. Qualche giorno fa ho chiamato i Carabinieri perché due ragazzi in compagnia di 2 ragazze, tutti apparentemente ubriachi, tiravano bottiglie di vetro contro gli alberi. Uno di loro poi ha si è messo anche a urinare a ridosso della nostra abitazione. Temo anche che il parco serva come base per gestire degli scambi poco chiari. Ogni tanto vedo giovani che arrivano e attendono pochi minuti per essere poi raggiunti da altri. Poi stanno qualche minuto insieme, prendono dei pacchetti e se ne vanno.

Nel caso dovesse trattarsi di attività illecite, non è bello, in termini di sicurezza e di decoro che accadano al parco, frequentato spesso da famiglie che lì portano i loro figli a giocare. Qualche giorno dopo aver notato la presenza di così tanti rifiuti nel parco ho lamentato il fatto a Hera dicendo che è vergognoso come gli utenti lascino sporco. Il problema pare si concentri nel fine settimana, quando la presenza dei giovani è più numerosa e quindi anche la produzione dei rifiuti, raccolti solo nei giorni successivi per via della periodicità definita da Hera. Si tratta di una situazione che, stando così le cose, continuerà sempre uguale. Per questo sarebbe opportuno a mio parere trovare delle soluzioni alternative per organizzare qualcosa di concreto al fine di risolvere il problema.

Marco Larici