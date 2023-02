Quante battaglie combattute con Amerigo Battistuli

Conobbi Amerigo Battistuli quando, ventenne, ero a capo della struttura giovanile provinciale del Pri di Ravenna. In seguito – e per tanti anni – abbiamo combattuto tante battaglie. Molto simile era la nostra visione in merito al percorso che il Pri doveva seguire: fui certamente fra i promotori della sua nomina a segretario comunale. Alla sua scomparsa mi è d’obbligo ricordarne la nostra lunga amicizia.

Gianni Celletti

Politica

Una riflessione

sui dissidi dei repubblicani

Mi permetto di fare anch’io una riflessione sul partito repubblicano: se Giuseppe Mazzini vedesse oggi il doppio festeggiamento avvenuto per gli eventi del 1849, i dissidi interni che il partito sta attraversando, queste ‘figure di partito’ (segretari, coordinatori) che non riescono a tenere saldo e unito il timone, si rivolterebbe nella tomba.

Il Partito repubblicano sta conducendo una politica alla ‘Tafazzi’ in un momento come questo in cui la società civile è disorientata e ha bisogno di sicurezza, competenza e coesione.

Se non riuscite a capirvi fra di voi, come fate a pretendere di avere un ascendente presso gli altri?

Valeria Masacci