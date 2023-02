Quante colonnine serviranno per 40 milioni di auto elettriche?

La perdita di posti di lavoro nel passaggio delle auto dal motore termico all’elettrico potrà forse essere contenuta dal fatto che chi oggi costruisce auto a motore termico, domani costruirà le auto elettriche. Il problema mi pare la sostenibilità di tutta l’operazione. Se l’auto elettrica non inquina mentre circola perché non produce emissioni, è vero però che il problema è spostato alla modalità di produzione della energia elettrica che serve per quell’auto. Se bruciamo carbone per ricaricare ecologiche auto elettriche, siamo da capo. Oggi in Italia abbiamo 40 milioni di auto circolanti. Quante colonnine, da occupare per diverse ore ad ogni ‘pieno’ sono necessarie in Italia per garantire la ricarica agli stessi 40 milioni di auto elettriche?

Ricaricare a casa un’auto elettrica equivalente ad avere una lavatrice o altro elettrodomestico energivoro sempre in funzione. Quando dovremo fare una lavatrice con l’auto in ricarica salterà la sicura per eccesso di potenza richiesta. Si potranno forse prevedere nuovi impianti adeguatamente dimensionati nelle nuove costruzioni, ma che tempi e costi potrà avere una riconversione di tutto l’esistente, ammesso che sia possibile? Per giunta paiono andar per la maggiore auto elettriche con caratteristiche molto sportive, diciamo così. Definire ecologica e sostenibile una Ferrari elettrica è semplicemente una contraddizione in termini, trattandosi di un oggetto decine e decine di volte sovradimensionato rispetto alle semplici necessità di spostare quattro persone secondo le regole del codice della strada. Una specie di Panda con il motore di una lavatrice, forse, potrebbe essere considerata un’auto ecologica, non certo una Ferrari o altro di simile con mille mila cavalli per giunta impossibili da scatenare sulle strade di tutti i giorni. Si parla anche di idrogeno o combustibili sintetici prodotti catturando l’anidride carbonica dall’atmosfera ma si continua a girare intorno al problema.

Sul pianeta siamo otto miliardi, quattro volte di più rispetto ad un solo secolo fa. E tutti pretendiamo giustamente di spostarci come dove e quanto ci pare e spesso alla massima velocità possibile. O cominciamo a prendere atto del problema o il pianeta deciderà per noi, con solenne indifferenza rispetto alla sorte di noi umani molto poco sapiens. La mobilità sostenibile, più spesso di quanto pensiamo, vorrà dire stare ognuno a casa propria quanto più possibile.

Lidiano Cassani