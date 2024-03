Quanti introiti dalle multe sono spesi per le strade?

Nella pagina delle lettere ’Noi ravennati’ del 5 marzo, un lettore ha espresso dubbi sull’uso degli introiti derivanti dai verbali degli autovelox e/o similari.

Infatti tali introiti dovrebbero essere usati per la manutenzione delle strade, mentre ora verranno usati per la messa in pristino delle apparecchiature danneggiate da ignoti.

Pur di continuare ad incassare pare che la politica locale non tenga conto della sicurezza stradale, sarebbe utile sapere quanto di questi introiti siano stati usati per le manutenzioni stradali, che, visto l’attuale stato viabile, paiono veramente pochi.

Segnalo che i cartelli di località indicano il limite di velocità massima di 50 km all’ora anche senza il cartello indicante il limite.

Tale norma, introdotta dalla direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000, non avrebbe valore nei confronti dei Comuni poiché basata sulla citazione di ’norme’ che non sono tali perché prodotte da una direttiva ministeriale, che, come inserito nell’ordinamento direttive, circolari, eccetera eccetera, le stesse non sono fonti di diritto amministrativo.

Spero che la prossima amministrazione sia più prodiga alle esigenze di noi cittadini

Lettera firmata