Quanto ci costano le multe. A Ravenna 74,4 euro a testa. È il dato più alto in regione

Nel 2024 i ravennati hanno speso in media 74,4 euro a testa per le sanzioni al Codice della strada. Almeno, questo è il dato che risulta dal rapporto tra i proventi totali delle sanzioni (i numeri sono quelli dei proventi dichiarati dagli enti al Siope, Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) e il numero dei residenti. Ovviamente a ricevere le multe possono essere stati anche cittadini di altri comuni o province, il dato è solo una media indicativa.

A effettuare la ricerca è stato il portale Facile.it, prendendo in considerazione i capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna. E quindi il primato assoluto dei proventi spetta (comprensibilmente) a Bologna, con 27 milioni e 683.261 euro, che a testa diventano 71. Il secondo comune per proventi è Parma, con 12 milioni e 227.746, poi Modena con 11 milioni e 844.499 euro mentre Ravenna è quarta con 11 milioni e 626.279 euro. Poi si posizionano Rimini con 9 milioni e 433.926 euro, Reggio Emilia con 5 milioni e 819.075 euro, Piacenza con 5 milioni e 310.772 euro, Ferrara con 3 milioni e 679.038 euro e infine Cesena con 3 milioni e 397.825 euro e Forli con 1 milione e 146.275 euro.

"Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti – scrive Facile.it in una nota –, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona Ravenna, con 74,4 euro; seguono Bologna (71), Modena (64,2), Rimini (62,9), Parma (61,7), Piacenza (51,6) e Cesena (35,4). Chiudono la classifica regionale i comuni di Reggio Emilia (34 euro), Ferrara (28,4) e Forlì (9,8)".

Il territorio ravennate ha anche il primo posto per l’incasso tra i comuni con meno di 3.500 residenti, che è un altro parametro preso in considerazione dall’analisi di Facile.it: lo occupa Sant’Agata sul Santerno, che nel 2024 ha incassato 188mila euro. Da Facile.it fanno sapere che i Comuni del Ravennate con più incassi dalle sanzioni nel 2024 sono stati Ravenna (11 milioni e 626.279 euro), Cervia (3 milioni e 844.503 euro), Cotignola (3 milioni e 266.780 euro), Bagnacavallo (un milione e 858.874 euro), Lugo (un milione e 76.318 euro), Alfonsine (563.529 euro), Conselice (262.436 euro), Massa Lombarda (258.390 euro), Sant’Agata sul Santerno (188.004 euro), Fusignano (170.363 euro) e Bagnara di Romagna (115.999 euro). Su questi numeri pesa molto la collocazione degli autovelox fissi nelle strade ad alto traffico, oltre che gli impianti semaforici in grado di rilevare gli attraversamenti col rosso. "Buone notizie sul fronte dell’Rc Auto – conclude poi Facile.it –: in un anno i premi medi sono diminuiti di quasi il 3%".

