Quanto sono umani, gli dei raccontati da Marino Bartoletti

Domani alle 21.15 al Palace Hotel di Milano Marittima, il giornalista, conduttore e autore televisivo Marino Bartoletti presenta il suo ultimo libro vincitore del Premio letterario “Terra D’Agavi” (sezione Parisi) intitolato ‘La discesa degli dei’ (Gallucci Editore). Conduce la serata Beppe Boni, giornalista de Il Resto del Carlino. Come si spiega il titolo del libro? C’è una Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. È percorrendo quella scala che alcuni dei, convocati dal Grande Vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invocato l’aiuto. Bartoletti racconta le storie di grandi personaggi dello sport e dello spettacolo con un tocco, da Troisi a Pino Daniele, fino a Gigi Proietti e Raffaella Carrà (a quest’ultima il giornalista ha dedicato il libro). "si tratta di persone straordinarie che hanno dato tanto agli altri", ha detto Bartoletti in un’intervista.