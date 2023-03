Quarant’anni di teatro dialettale La compagnia San Severo al Rasi

È iniziato tutto da un gruppo di parrocchiani, ’guidati’ da Ruggero Guidi. Un esperimento, un modo per mettersi in gioco che negli anni è andato avanti in nome dell’amicizia e della solidarietà, ingrandendo il gruppo e arrivando a portare in scena commedie scritte dalla compagnia stessa.

Il gruppo teatrale San Severo di Ponte Nuovo compie 40 anni: quattro decadi di risate, dialetto e collaborazione. È un traguardo che la compagnia taglia alla propria maniera: ovvero portando in scena una nuova commedia inedita scritta da Romano Comandini, che da quindici anni è la mente dietro ai testi.

Oggi infatti alle 15.30 al teatro Rasi andrà in scena ’Al schërp da fësta’, tre atti in dialetto romagnolo per la regia di Giuliana Camorani. La storia è quella di una famiglia di contadini, che vivono da mezzadri alle prese con un fattore molto esigente che cerca di togliere loro i guadagni. Attraverso scelte difficili, però, tutti si prenderanno la propria rinvincita.

La prima commedia inedita è stata portata in scena dalla compagnia nella stagione teatrale 20072008: si intitolava ’La cantuné’ e si aggiudicò il premio del pubblico nella rassegna di San Pietro in Vincoli e il secondo premio sia alla rassegna di Bubano che in quella della parrocchia di San Giuseppe a Faenza. "Il frutto del lavoro di tutti si concretizza in opere di solidarietà sociale – dicono dal gruppo – e un aspetto di cui siamo felici è riuscire a proporre ogni stagione un testo nuovo, in cui l’ambiente romagnolo è interpretato nei suoi aspetti caratteristici. Nel corso degli anni sono andate crescendo le richieste di rappresentazioni e ci fa molto piacere che il pubblico abbia dimostrato la propria simpatia e apprezzamento".

Tra le tante opere inedite portate in scena occorre inoltre ricordare ’E viaz’, nella stagione teatrale 20212022, ispirata a Dante Alighieri. Attualmente fanno parte del gruppo Romano Comandini, Giuseppe Zarri, Raffaele Tamburriello, Riccardo Ciappini, Roberta Zoffoli, Patrizia Pascoli, Paola Barboni, Mara Plazzi, Nicoletta Timoncini, Simonetta Melandri, Giovanni Comandini, Francesco Valmorri, Francesco Vasi, Giuliana Camorani (regista), Luciana Valenti (rammentatrice), Elena Monti (parrucchiera) e Giusy Rispo-beautè Carissa (truccatrice), molti dei quali oggi in scena al Rasi.