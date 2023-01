Quarant’anni fa moriva il professor Fulvio Crosara

di Franco Gàbici

Quarant’anni fa, il 22 gennaio del 1983, moriva a Roma a causa del malfunzionamento dell’impianto a gas della sua abitazione, il professor Fulvio Crosara, uno degli esponenti più noti della cultura ravennate. Nato a Ravenna il 25 settembre 1915, ben presto la famiglia si trasferì a Roma ma la madre non recise mai i legami con la città d’origine dove spesso si recava per far visita ai parenti e in quelle occasioni trasmise al figlio quell’amore per la propria terra che avrebbe fatto di Fulvio uno dei più autorevoli studiosi delle realtà ravennati e romagnole come dimostrano i suoi primi studi, a cominciare dal lavoro dedicato alle ‘Scholae’ ravennati e in particolare alla famosa ‘Charta piscatoria del 943’ della Casa Matha cui fecero seguito altri studi di argomento ravennate quali ‘I poteri di Ostasio da Polenta’, la ‘Concordia inter clericos et laycos de Ravenna’ e ‘Federico II a Ravenna. Importante anche il saggio ’Dante e Bartolo da Sassoferrato’ dedicato a uno dei più insigni giusti del Trecento al quale era legato l’adagio "nemo bonus iurista nisi sit bartolista" ("Non può essere un buon giurista chi non sia un seguace di Bartolo").

Fondamentali per comprendere il pensiero di Crosara sono i ‘Saggi sul giuramento nel nome dei re e degli imperatori dall’antichità pagana al medio evo cristiano’ che pubblicò con il titolo ’Jurata voce’ negli ’Annali della facoltà giuridica di Camerino’.

Dopo aver insegnato alla Sapienza’ di Roma, passò all’Università di Camerino come professore straordinario quindi venne eletto Magnifico Rettore. Purtroppo per lui gli anni del suo rettorato coincisero con il periodo turbolento della contestazione studentesca che, seppure in torno minore rispetto ad altre sedi, si fece sentire anche a Camerino.

"Mi ero appena seduto – così commentò amaramente – che gli studenti rovesciarono la cattedra" e il vedere il suo rettorato fatto oggetto di occupazioni e violenze fu fonte di grandi amarezze al punto che ancor prima della scadenza del suo mandato chiese, ed ottenne, il trasferimento all’Università di Trieste dove ebbe la cattedra di ‘Storia del diritto italiano” e l’incarico di “Diritto comune’.

A quarant’anni dalla scomparsa Fulvio Crosara, che fu anche allievo della Scuola vaticana di paleografia, meriterebbe sicuramente un ricordo nella sua città natale o quantomeno una presenza nella toponomastica cittadina. Il tempo non deve dimenticare quelle figure che hanno dato lustro alla città con il loro lavoro.