Quarant’anni fa moriva il ”ravegnano”. Gaetano Ravaldini

Quarant’anni fa, il 13 aprile 1985, moriva Gaetano Ravaldini, ravennate doc anzi, come lui stesso si proclamava, “ravegnano” e questa sua “ravegnanità” se l’era davvero cucita addosso come una seconda pelle tant’è che accanto all’ovale che lo riproduce sorridente nella tomba di famiglia del nostro cimitero si legge la scritta “ravegnano” con accanto lo stemma della sua amata Ravenna. E a Ravenna, con i suoi lavori e le sue ricerche storiche, ha dedicato molto anche se la città a tutt’oggi non lo ha ricambiato. Ma, come si dice, si è sempre in tempo per fare qualcosa.

Gaetano, “Tano” per gli amici, era nato a Ravenna il 26 luglio del 1921 quando la città stava preparandosi a celebrare il sesto centenario della morte di Dante. Dipendente comunale, per tanti anni lavorò alla biblioteca Classense quindi passò alla direzione dei teatri e proprio ai teatri dedicò “Spettacoli nei teatri e in altri luoghi di Ravenna dal 1555 al 1977” (University Press) una delle sue più importanti pubblicazioni, frutto di uno scrupoloso lavoro di ricercatore. Sicuramente un classico del suo genere e stupisce come mai a nessuno sia venuta l’idea di pensare a un aggiornamento. Il teatro fu indubbiamente la sua grande passione come testimonia un dizionario “musicale”, ancora inedito, che passa in rassegna tutti i personaggi romagnoli (cantanti, compositori…) che hanno avuto a che fare con la musica. Grande successo ebbero “Ravenna com’era”, “I ravegnani com’erano” e “Curiosità ravegnane” scritti con Umberto Foschi e “Ravenna del passato” con mons. Mario Mazzotti, tutti pubblicati dall’editore Matteo Tonini nella cui libreria Tano era solito incontrare gli amici Gino Missiroli, il maestro Renzo Calamosca e Franco Casali tutti accomunati dalla passione per il teatro e per la musica. “Tano” è stato anche consigliere e poi segretario della “Società di studi romagnoli” che a un anno dalla scomparsa organizzò una commemorazione nella Sala Dantesca della Classense. Impossibile ricordare tutti i suoi articoli, saggi e opuscoli, che occupano un cospicuo spazio nel catalogo della Classense. Ma qui vorrei ricordare soprattutto l’uomo e l’amico. Quante chiacchierate sulla nostra Ravenna durante le quali si faceva gara a chi ne sapeva di più! Tutto sul filo dell’Amarcord per recuperare fatti e personaggi della Ravenna di una volta.

Franco Gàbici