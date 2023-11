’Quarant’anni in scena’, a tu per tu con l’attore Claudio Casadio

Domani, alle 18, prosegue la rassegna ’I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati’, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. L’appuntamento vedrà protagonista l’attore Claudio Casadio che dialogherà con Pier Giorgio Carloni, coordinatore di Ravennanotizie, sul tema ‘Quarant’anni in scena, fra la via Emilia e il West’: un’immagine suggestiva che ripercorre la carriera di Casadio, dai teatri di provincia degli inizi al cinema di Giorgio Dritti e Marco Tullio Giordana, fino al suo “Oreste”, originale pièce di graphic novel theatre scritta per lui.

Ingresso libero